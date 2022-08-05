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Власти регионов с 2023 года смогут определять объём электроэнергии, в пределах которого жители будут платить по более низкому тарифу, а сверх него — по более высокому

На официальном интернет-портале правовой информации был опубликован приказ Федеральной антимонопольной службы, утверждающий методику расчётов.

На официальном интернет-портале правовой информации был опубликован приказ Федеральной антимонопольной службы, утверждающий методику расчётов.

Для многодетных и некоторых других категорий граждан может быть установлен минимальный тариф без ограничений объёма, а для квартир с электроплитами — с понижающим коэффициентом до 0,7, сообщает «Парламентская газета».

Власти вправе определить разные «пороговые» объёмы в зависимости от того, находится ли помещение в городе или сельской местности, есть ли в нём стационарная электроплита или электроотопление, а также от продолжительности отопительного сезона.

Методика существенно расширяет возможности регионов учитывать в тарифах климатические, социально-экономические и инфраструктурные особенности их территорий, считают в ФАС.

 

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