Власти Снежногорска пытаются вернуть в собственность муниципалитета канализационную городскую сеть!

Снежногорская организация «Калган» и её директор Виктор Матюк уже попадали в поле зрения журналистов нашего телеканала в 2020 году. Тогда эта контора была замешана в скандале со сливом стоков из Белокаменки в канализацию Снежногорска. Сети, не рассчитанные на приём такого объёма отходов, переполнялись, из-за чего по улицам текли зловонные реки.

Как сообщают региональные СМИ, в Снежногорске начинается процесс по национализации объектов водоснабжения и водоотведения.

Напомним, в нулевых годах объекты инженерной инфраструктуры попали в руки частного предпринимателя. Сейчас это решение обернулось для города серьёзными проблемами.

Снежногорская организация «Калган» и её директор Виктор Матюк уже попадали в поле зрения журналистов нашего телеканала в 2020 году. Тогда эта контора была замешана в скандале со сливом стоков из Белокаменки в канализацию Снежногорска. Сети, не рассчитанные на приём такого объёма отходов, переполнялись, из-за чего по улицам текли зловонные реки.

Игорь Степанов, главный инженер УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск: «В день сюда приходит около семи машин. Каждая машина - это десять кубов, десять тонн отходов. То есть, 70 тонн отходов. Ну, явно здесь не 70 тонн отходов выливается. Здесь выливается только то, с чем не справляется сеть. Это физика, если приходит по двум трубам под напором, то по одной трубе без напора оно уйти не может никак».

Однако проблема оказалась гораздо глубже. Как сообщает ИА «СеверПост», Виктор Матюк сегодня шантажирует администрацию ЗАТО Александровск тем, что остановит канализацию совсем и не платит зарплату своим сотрудникам.

Антон Крапивин, директор УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск: «Возможно, господин Матюк пытается привлечь внимание. Условно, порочно привлечь внимание администрации или других структур к этому. Но обязанность выплачивать заработную плату - это непосредственно его обязанность».

Такую возможность он имеет благодаря тому, что ранее водопроводно-канализационное имущество было передано в частные руки и, со временем, оказалось во владении компании Виктора Матюка. То есть, фактически, муниципалитет канализацию у него арендовал. Ситуация дикая!

Антон Крапивин, директор УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск: «Стоит отметить, что в тот момент господин Матюк, параллельно являясь учредителем ООО «Калган» и являясь исполняющим обязанности УМПП «ЖКХ», в период нахождения директора Васильева в отпуске, именно в этот момент произошло то, из-за чего он стал гарантирующей организацией. Насколько я знаю, основанием стало то, что он ближе всего к воде был на тот момент. И этого, видимо, стало достаточно, чтобы сделать его гарантирующим поставщиком».

Считает так, похоже, и прокуратура. А потому в суд ушло требование признать недействительными подписанные нормативные акты и договоры, по которым канализация стала частной. Проще говоря, имущество хотят вернуть муниципалитету. По нашим сведениям, очередное заседание суда состоится уже на следующей неделе.