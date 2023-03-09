Власти Великобритания объявили об открытии военной базы на севере Норвегии и начали осваивать снегоступы

Она поможет укрепить присутствие НАТО в Арктике, сообщается на сайте Королевского военно-морского флота страны.

На 10 лет база «Camp Viking» станет основным центром размещения и подготовки британских сил в Арктике. Она находится примерно в 60 км к югу от города Тромсё. Месторасположение выгодное, оно позволит Британии быстро отвечать на угрозы на северных границах НАТО, говорится в пресс-релизе флота.

На базе будет размещаться Королевская морская пехота. После официального открытия на её территорию переведут около 1000 бойцов. Сейчас они занимаются подготовкой.

Судя по фото, в составе подразделения есть снегоходы и двухзвенные вездеходы, так же военные недружественного России государства осваивают снегоступы.