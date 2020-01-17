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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.20 19:30

Влезли в «шкуру» гаишника - студенты вышли на дежурство

Мурманские студенты вышли на дежурство вместе с инспекторами ДПС. Ребятам рассказали о мерах личной безопасности и об особенностях несения службы на дорогах сотрудников ГИБДД.

Для стражей порядка на дорогах патрулирование областного центра – привычная работа, но  для студента  Кирилла Семакова такое дежурство не просто повод прогулять занятия в колледже, а  увлекательное и познавательное приключение - ведь не каждый день удаётся поучаствовать в рейде.

Кирилл Семаков, студент Мурманского индустриального колледжа: «Я сегодня  узнал некоторые требования закона во время ДТП. Насколько я понял, когда две стороны согласны, приезжает инспектор, фиксирует и выносится решение,  кто виновен, кто не виновен, кто согласен, кто не согласен».

За два часа совместными усилиями студентов и инспекторов удалось зафиксировать четыре нарушения правил дорожного движения, из них три случая, когда водители не пропускали пешеходов,  один случай пересечения проезжей части в неположенном месте. По словам сотрудников ДПС, аварии с участием пешеходов иногда случаются из-за банальной невнимательности.

Безопасность пешеходов в руках самих пешеходов – во время пересечения дороги необходимо снять наушники, капюшон и только после того, как убедились, что транспорт остановился, начинать переходить её.

Главная задача таких рейдов - профориентация будущих выпускников, а также популяризация работы в правоохранительных органов. Чтобы студенты на личном опыте понимали, что  труд инспекторов ГИБДД не такой простой, как кажется со стороны, он необходим для  обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

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