Влезли в «шкуру» гаишника - студенты вышли на дежурство

Мурманские студенты вышли на дежурство вместе с инспекторами ДПС. Ребятам рассказали о мерах личной безопасности и об особенностях несения службы на дорогах сотрудников ГИБДД.

Для стражей порядка на дорогах патрулирование областного центра – привычная работа, но для студента Кирилла Семакова такое дежурство не просто повод прогулять занятия в колледже, а увлекательное и познавательное приключение - ведь не каждый день удаётся поучаствовать в рейде.

Кирилл Семаков, студент Мурманского индустриального колледжа: «Я сегодня узнал некоторые требования закона во время ДТП. Насколько я понял, когда две стороны согласны, приезжает инспектор, фиксирует и выносится решение, кто виновен, кто не виновен, кто согласен, кто не согласен».

За два часа совместными усилиями студентов и инспекторов удалось зафиксировать четыре нарушения правил дорожного движения, из них три случая, когда водители не пропускали пешеходов, один случай пересечения проезжей части в неположенном месте. По словам сотрудников ДПС, аварии с участием пешеходов иногда случаются из-за банальной невнимательности.

Безопасность пешеходов в руках самих пешеходов – во время пересечения дороги необходимо снять наушники, капюшон и только после того, как убедились, что транспорт остановился, начинать переходить её.

Главная задача таких рейдов - профориентация будущих выпускников, а также популяризация работы в правоохранительных органов. Чтобы студенты на личном опыте понимали, что труд инспекторов ГИБДД не такой простой, как кажется со стороны, он необходим для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.