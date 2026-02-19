12% россиян планируют продлить отдых на 23 февраля отпуском или отгуламиНе позднее 30 апреля: северянам напоминают о необходимости отчитаться о доходах за прошлый год
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.02.26 19:30

Влоги Олега Мягкова и Татьяны Веретенниковой - капсулы времени для потомков, желающим узнать о Кольском крае

Мурманские блогеры-краеведы содержательно, а самое главное интересно рассказывают в своих влогах о Кольской земле. Небольшие по длительности видео пропитаны северным колоритом и отличаются креативной авторской подачей.

В 2023 году Олег Мягков и Татьяна Веретенникова отправились в этнографическую экспедицию в село Ловозеро. Эта поездка и положила начало их блогерской деятельности. Контент Татьяны и Олега знакомит зрителя как с самыми часто посещаемыми местами города, так и с теми достопримечательностями, где может оказаться далеко не каждый.

Олег Мягков, специалист отдела экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея: «Мы подбираем сюжеты тематические, которые нам интересны. Каждый сюжет нужно готовить, например, для выпуска про 130-летие Папанина мы поднимали очень много.

Не последнее место в авторских влогах уделено мнениям жителей и гостей Мурманска о городе.

Блогеры уверены, что их видео несут не просто развлекательный характер, но становятся некой капсулой времени для потомков, желающих узнать не только историю Кольского края, но и впечатления людей.

Татьяна Веретенникова, специалист по просветительской деятельности отдела просветительской и музейно-образовательной деятельности Мурманского областного краеведческого музея: «Это придаёт жизнь сюжетам, так как это не просто констатация фактов, это ещё и работа с эмоциями, с людьми. Это интересно не только нам, это интересно смотреть многим».

Самый главный вызов при съёмке влога для Олега и Татьяны – суровые северные морозы. Особенно ощутимо это тогда, когда дубль приходится переснимать несколько раз. Но, несмотря на погодные вызовы, сотрудники краеведческого музея не останавливаются на достигнутом и продолжают удивлять свою аудиторию.

Татьяна Веретенникова, специалист по просветительской деятельности отдела просветительской и музейно-образовательной деятельности Мурманского областного краеведческого музея: «Мы очень часто сталкиваемся, знаете, с какой проблемой? Мы мёрзнем, мёрзнем на улице. В сюжете последнем про Печенгу есть несколько косяков, когда я снимала Олега. Мне надо было поправлять рукавицу, потому что руки просто задубевают, поэтому там у меня перчатка попадает в кадр несколько раз, потому что я пытаюсь согреться».

Чёткая структура и длительная подготовка к съёмкам и к самому созданию материала не всегда выходит на первый план. Чаще всего именно незапланированные влоги-импровизации становятся самыми просматриваемыми и полюбившимися публике.

