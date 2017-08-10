«Вместе – ради детей! Вместе с семьей!» - Мурманск готовится принять участников всероссийского форума

Ежегодное, уже 8 по счёту, масштабное мероприятие - авторитетный федеральный форум, объединяющий профессионалов сферы поддержки семьи и детства. Его участниками станут руководители и ведущие специалисты учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы, представители органов власти и общественных организаций.

Ожидается, прибытие более 90 делегаций из 57 регионов. Основной площадкой в Мурманске станет Ледовый дворец, где разместится экспо-зона с интерактивными стендами участников. Для родителей с детьми запланирована обширная программа: мастер-классы и консультации экспертов, творческие мастерские. Будет работать благотворительная ярмарка.

Мероприятия деловой недели пройдут так же в Североморске и Мончегорске. Выставка-форум «Вместе ради детей» начнёт свою работу 6 сентября.