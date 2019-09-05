Вместе – за красивый Мурманск: школьники предлагают, власть реализует их идеи

Воспитанники Первомайского Дома творчества вновь приступили к занятиям после долгих летних каникул. Свои идеи и задумки, которые помогут сделать Мурманск - городом мечты, они готовы представить уже сейчас.

Педагоги Первомайского Дома творчества за время летних каникул успели соскучиться по воспитанникам. Дети тоже с радостью встречают друзей, и понимают, что в течение нового учебного года их ждут не только серьёзные уроки, но и увлекательные внеклассные занятия, на которых можно будет петь, танцевать и даже ставить собственные театральные постановки.

«Здесь занимаются около двух тысяч детей, - отмечает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Они могут применить здесь свои знания, умения и навыки».

Все занятия в кружках и секциях образовательного учреждения проводятся бесплатно. Для родителей, которые ещё в поиске подходящего их ребёнку направления организовали день открытых дверей. Взрослые и дети смогли посмотреть концерт, поучаствовать в мастер-классах и познакомиться с макетами, которые заслуживают отдельного внимания. Они отображают всё то, что маленькие жители города хотели бы видеть в Мурманске.

«То, что мы привлекаем ребят в создании комфортной городской среды, это правильно, потому что им в нашем городе жить, - говорит Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Есть проекты, которые уже реализовались, например, около ГДЦ «Арктика» «Роза ветров».

Вскоре воплотят в жизнь и другие креативные задумки талантливых детей, по их дизайн-проектам, представленным в рамках проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!», в областном центре установят скамейки с подогревом и необычные малые архитектурные формы.