Вместе по жизни и на самоизоляции - cемья из Полярного стала финалистами дистанционного конкурса «Сидим дома»

О том, какие традиции укрепляют семейные узы, как будут отмечать «золотую» свадьбу, Людмила и Юрий рассказали корреспондентам «Арктик-ТВ».

Людмила Ивановна и Юрий Николаевич - не разлей вода, вместе уже почти 50 лет. Договаривают фразы друг за друга, пока никто не видит держатся за руки.

Юрий и Людмила Бояркины, финалисты акции «Сидим дома»: «Мы долго не могли быть в ссоре. Надо находить компромиссы. Ну, и любить друг друга надо! Любовь у нас! Говорят, какая любовь на старости лет? Как это какая!».

Познакомились, будто вчера. Потом два года Юрий служил в армии в Германии, и вот, долгожданная встреча в пригородной электричке определила судьбу - шутит пара.

Юрий и Людмила Бояркины, финалисты акции «Сидим дома»: «В тамбур раз – а там она. Мы опешили оба, дар речи потеряли. Как в кино!».

Вот так, как в лучших романтических фильмах и живут – на одном дыхании. Правда, пришлось преодолеть совсем некиношные трудности. Семья из родного Днепропетровска перебралась на Север, где у Юрия было больше перспектив, и вот уже 48 лет они неразрывно связаны с городом воинской славы. До пенсии Юрий Бояркин работал на 10-ом судоремонтном заводе, а несколько лет назад Бояркины неожиданно обвенчались, втайне даже от самых близких. Решили, что время пришло.

Юрий и Людмила Бояркины, финалисты акции «Сидим дома», г. Полярный: «Ветер в голове был, а когда время подошло, захотелось и перед Богом быть в законном браке».

Самоизоляция застала их, как всегда вместе, кроме того, что прогулки временно под запретом, дискомфорта не испытывают. Наоборот, совместно с социальным работником, которая регулярно навещает пенсионеров, участвуют в дистанционных конкурсах. Так, Бояркины стали финалистами акции «Сидим дома», где рассказали о своих занятиях и традициях.

Ирина Добровольская, социальный работник Центра социального обслуживания населения, г. Полярный: «Акцент на любовь: готовят с любовью. «А ты любовь положила? Нет, она в шкафчике».

Юрий и Людмила Бояркины, финалисты акции «Сидим дома», г. Полярный: «Уже альбом семейный 10 раз пересмотрели, читаем, ноутбук освоили. Говорю ему: «Записывай, как картошку сажать, чтобы травы не росло, вдруг поедем ещё».

Поздравили победителей акции также удаленно. А вот подарки финалисты получат реальные, совсем скоро через волонтёров и соцработников каждому победителю передадут дипломы и призы.