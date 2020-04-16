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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.04.20 19:30

«Вместе победим» - власть и предприниматели готовы противостоять кризису

Предприниматели Мурманской области рассчитывают на государственную поддержку и рассказывают, как они работают в сегодняшних реалиях. Несмотря на трудности, есть и положительные моменты – с властью налажен продуктивный диалог, а региональные решения отмечают на федеральном уровне.

Предприниматели объединились, чтобы в сложных кризисных условиях делиться информацией друг с другом и вести открытый диалог с властью. И это им удаётся. Подтверждение тому – «прямая линия» с губернатором Мурманской области и растущее число подписчиков, которые объединяются под хэштегом «Вместе победим». Как говорят участники сообщества, очень хочется побеждать действительно вместе и видеть, что представители власти понимают необходимость долгосрочной поддержки предпринимателей, ведь именно они платят налоги, пополняя бюджет, и начисляют заработную плату сотрудникам.

Татьяна Хоняк, предприниматель: «Надеемся, что власти поддержат решение и поймут, насколько мы нуждаемся в помощи, примут решение о налогах и это решение не ограничиться только этим годом».

Татьяна рассказала, что сегодня она и многие её коллеги находятся в крайне затруднительном положении, поэтому они рассчитывают на поддержку. Важно понимать, что малый и средний бизнес – это любимое кафе, пекарня за углом, уютная база отдыха, куда можно поехать семьей на шашлыки, салон красоты, по которому уже соскучились мурманчанки. Когда угроза пандемии спадёт, и наступит время вернуться к привычному образу жизни, все они должны снова открыть двери. Вот только для этого надо выстоять и продержаться в сложный период.

Алена Заднепрянская, управляющая Loft-баром «Грабли»: «Я представляю кафе и базу отдыха. Мы надеемся, что скоро угроза распространения спадёт, что скоро мы откроем двери. Но чтобы это случилось, чтобы бизнес продолжил работать, нам конечно нужна поддержка. Те меры, которые сейчас принимают по снижению налоговой ставки и прочие, просто жизненно необходимы. Ведь на нас лежит большая ответственность - платить зарплату сотрудникам, которые вынужденно находятся на выходных. Мы за них в ответе. Но сами по себе просто не справимся! Это подтвердит любой предприниматель».

Хорошо все это понимая, региональная  власть принимает важные для бизнеса решения. Они были отмечены на федеральном уровне.

Борис Титов, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей: «В Мурманской области законы в плоддержку предпринимателей тоже на стадии принятия. Финансовая помощь будет оказываться на поддержку занятости ИП на уровне МРОТ, это существенная сумма для субъектов малого и среднего предпринимательства».

Мурманскую область на пресс-конференции представляла бизнес-омбудсмен Елена Тихонова, которая назвала меры поддержки очень существенными. Сама она в этот непростой период постоянно в диалоге с предпринимателями, поэтому прекрасно знает, какую ценность для малого и среднего бизнеса имеют решения, принятые в правительстве региона.

Елена Тихонова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области: «Сложно посчитать, сколько звонков в день у меня. Я активно общаюсь в соцсетях, в чаты приходят вопросы. Они касаются разъяснений и включений в перечень пострадавших от пандемии. На основании этого перечня уже началась выдача микрозаймов под 1% и целый ряд других мер региональной поддержки».

Информацию для предпринимателей о мерах поддержки можно найти на сайте правительства Мурманской области.

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