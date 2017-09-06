«Вместе-ради детей» - в Мурманске начал работу VIII всероссийский форум

Столица Заполярья принимает участников VIII всероссийского форума «Вместе-ради детей». Основная площадка откроется в четверг, 7 сентября, в Ледовом Дворце спорта. Но педагоги и соцработники со всей России уже принялись за работу. Мурманские специалисты рассказали коллегам об успешных проектах, которые помогают социализироваться детям, оставшихся без попечения родителей.

Курсы по обучению финансовой грамотности для подростков, канистерапия для ребят с недугами, походы по местам боевой славы – в мурманском центре помощи детям «Ровесник» каждый проект - результат совместного творчества сплочённой команды. Результатом этой работы стало то, что подопечные бывшей школы-интерната стали более подготовлены к самостоятельной жизни. Своим опытом педагоги поделились с коллегами – делегатами всероссийского семейного форума.

- У нас здесь идёт неформальное общение, так как мы коллеги. Нам интересно, как они решают такие же задачи, мы что-то сможем использовать у себя, - отмечает Любовь Максименко, директор центра помощи детям «Ровесник» (г.Мурманск).

Выставка-форум «Вместе – ради детей» каждый год проводится в новом регионе: Поволжье, Ставрополье, Башкирия, Сибирь. Впервые за восемь лет этого форума площадкой выбрали город на Северо-Западе - столицу Заполярья. Впереди несколько дней напряженной работы. Педагоги, психологи, представители органов власти будут сообща искать новые пути улучшения жизнь детей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. СНХ - Я первый раз принимаю участие в таком форуме, сама я из Тюмени. Очень рада побывать в Мурманске, потому что мы весной уже познакомились с опытом мурманских коллег на встрече городов, - рассказала Елена Анфиловьева, участник форума из города Тюмени.

Светлана Клековкина, участник форума из Кирова, отмечает: «Мы будем рассказывать о том, как мы работаем с нашими кровными семьями. У нас очень хороший опыт».

В четверг в Ледовом Дворце спорта развернётся масштабная выставка, на которой участники форума представят свои лучшие проекты. А для детей и родителей проведут полезные мастер-классы и тренинги.