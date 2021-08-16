Вместе решаем, как «На Севере-жить!»

Жители Мурманской области решают, как дальше будет развиваться наш регион. Свои мнения и пожелания они могли оставить на сайте «Наш Север» или на специальных мобильных пунктах в городах региона.

Более 22 тысяч жителей Мурманской области приняли участие в анкетировании относительно развития региона. Заполняли анкеты на сайте «Наш Север», некоторые выражали мнение более привычным способом, заполняя вручную опросники на специальных мобильных пунктах, которые работали в городах и населенных пунктах Кольского Заполярья. Анкета включала несколько блоков вопросов, касающихся дорог и транспорта, здравоохранения, ЖКХ.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «По вопросам ЖКХ - это необходимость асфальтирования дорог. Более 2,5 тысячи проголосовали за капремонт жилых домов, за модернизацию системы инфраструктуры ЖКХ. Отмечу что многие ходят обустройство автопарковок во дворах».

Татьяна Сахарова, руководитель исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии: «Если говорить о том, что люди предлагают, то это, например, увеличить количество мест проведения досуга»

Принятая стратегия «На Севере – жить!» сформирована на основании предложений жителей региона. В первую очередь в ней речь идёт о повышении уровня жизни в Заполярье, в том числе, строительстве доступного жилья и благоустройстве муниципалитетов.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я не зря обозначил предложение по продлению программы ФКГС после 2024 года на период 2025-2029 года. Это востребовано, это нужно и это отвечает требованиям жителей города Мурманска».

Все полученные данные будут систематизированы к началу осени. Общественное голосование поможет актуализировать потребности и скорректировать существующий план развития.