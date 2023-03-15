Вместе с родителями пробный ЕГЭ написал и глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов

Своими впечатлениями он поделился с нашими корреспондентами.

Меньше трёх месяцев осталось до первых серьёзных испытаний в жизни выпускников. Бытует мнение, что сколько бы школьник не потратил сил на освоение материала, непременно в КИМе найдётся трудная задача. Но ежегодно стобалльники из разных уголков региона ставят это стереотип под сомнение. Вот и Олег Филиппов к пробнику подошёл творчески, главное, понять механизмы сдачи ЕГЭ, а знания ребята получали 11 лет, поэтому написать экзамен реально.

Олег Филиппов, учащийся школы №266, г. Снежногорск: «Я умею считать до пяти. Должен написать! Да, я не нервничаю, это ж пробник! Не настолько серьёзно? Нет, серьёзно, но нервничать не надо».

Правила русского языка пришлось вспомнить главе муниципального образования ЗАТО Александровск. Вместе с родителями выпускников он присоединился к акции «Сдаём вместе». Исключений в процедуре нет даже для руководителей: без гаджетов писать единый экзамен даже честнее, уверен Ильяс Аюпович. Это не только уравнивает шансы родителей и детей, но и усиливает моральную поддержку.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Мне немного проще. С одной стороны, никогда ЕГЭ не сдавал, два старших сына уже писали… Сейчас вот дочь сдаёт. Хочу просто понять, как это происходит, чтобы в период сдачи экзаменов как-то помочь».

Вовсе не для оценки собственных знаний на ЕГЭ отправилась и Галина Федора, мама будущего выпускника. Она стала понимать, что зачастую требует от школьника невозможных вещей. Теперь родители будут явно лояльней относиться к собственным детям.

Галина Федора, мать выпускника, г. Снежногорск: «Моральной подготовки нужно больше, я считаю. Я была на линейке, дети наши молодцы, я ими очень горжусь. Они сильные, потому что для меня эти полчаса были очень нервными».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Моё личное ощущение: не слишком дружелюбная процедура. Достаточно строго всё, а это заставляет нервничать».

Напомним, всероссийская акция «Сдаём вместе» стала традиционным событием для всех регионов страны. Пока выпускники давали ответы на репетиционном экзамене по математике, родители сдавали упрощённый вариант по русскому языку.