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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.19 19:30

«Вместе сделали» - Мурманск, который меняется на наших глазах

В Мурманской детской театральной школе состоялось торжественное открытие выставки городских достижений «Вместе сделали». Экспозиция рассказывает о позитивных изменениях в самых разных сферах жизни столицы Заполярья.

С инициативой создания выставки выступили общественники. Даже название экспозиции «Вместе сделали» выбрано специально: все успехи в развитии заполярной столицы - результат сотрудничества горожан и администрации.

- Все цифры, которые здесь представлены, они все в динамике, Я, например, был абсолютно уверен, что у нас высажено саженцев по программе «Зелёный рекорд» 30 тысяч деревьев и кустов, а оказалось 42 тысячи, потому что 12 тысяч было высажено только в 2018 году, - удивляется Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Я всех приглашаю на выставку, очень хочу, чтобы мурманчане посмотрели её.

Стенды рассказывают и о спортивных площадках, построенных в столице Заполярья в последние годы, и о людях, которые участвуют в соревнованиях акции «Родной двор - родной город», и о реконструкции других  важных городских объектов. Всё это делается для того, чтобы мурманчане любили свой город, знали, как он развивается и не забыли, что, например, расселять ветхое аварийное жилье начали с деревяшки на улице Бредова.

- Мы в течение года, когда ведутся все эти работы, не замечаем их, - считает Оксана Короленко, мурманчанка. - Мы смотрим: да, строится, да, что-то ремонтируют, но как-то это мимоходом. А здесь представлены все изменения, которые прошли в городе в последнее время.

Экспозицию, которая сегодня открылась в холле Мурманской детской театральной школы, покажут и в других культурных учреждениях столицы Заполярья.

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