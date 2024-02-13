Вместе сделали большое дело: состоялась премьера фильма «Книги на русском»

Премьеру фильма «Книги на русском» - проекта, который поддержан Президентским фондом культурных инициатив, посетили ученики проекта «Академия телевидения». У ребят была возможность пообщаться с организаторами инициативы и самим оценить кинокартину.

Екатерина Курчак, ученица «Академии телевидения»: «Мы с учениками «Академии телевидения» находимся на премьере фильма «Книги на русском». Была проделана огромная работа, чтобы проект воплотился в жизнь. Перед входом в зал представлены фотографии с экспедиции».

«Книги на русском» - это проект, организованный Мурманским региональным отделением Союза журналистов. В рамках инициативы было собрано более 18 тысяч изданий. Литературу отправили в школьные библиотеки Луганской Народной Республики, куда ездили мурманские журналисты. Во время визита родилась идея гуманитарного проекта, а заодно и киноленты.

Светлана Солдатова, председатель Мурманского регионального отделения «Союз журналистов России», сценарист фильма «Книги на русском»: «Фильм начали снимать в конце сентября прошлого года. Ездили в несколько экспедиций, в конце октября съездили в Луганск. Фильм мы смонтировали, окончательно сделали его только в конце января. Получается, что работа над лентой шла более трёх месяцев».

А вот идея «Книг на русском» появилась во время командировки на Донбасс ещё в позапрошлом году. Тогда мурманские журналисты увидели, что в местных библиотеках полностью отсутствуют книги на русском языке. И поняли, что это дело нужно исправлять.

Сергей Юдков, инициатор акции «Книги на русском», корреспондент газеты «Мурманский вестник»: «Во время поездки в Луганскую Народную Республику мы беседовали с людьми, были в школах, в библиотеках, видели всё собственными глазами, что там происходит. Видели тех самых детей, для которых мы эти книжки привезли».

В проекте, к слову, приняли участие более тысячи жителей Мурманской области, которые приносили в пункты сбора литературу с домашних книжных полок.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Конечно, им надо помогать во всём. И то, что мы сейчас собрали книги, порядка 18 тысяч отдали в школьные библиотеки – это крайне важно. Школьники начнут изучать русскую литературу, то что у них заложено в школьных программах. И я думаю, что та помощь, которая была оказана, будет очень и очень востребована».

Документальный фильм, в свою очередь, знакомит зрителей с работой журналистов, корреспондентов, фотографов, радио- и телеведущих на территории Донбасса.

Перед входом в кинозал организаторы расположили выставку фотографий, сделанных во время поездки. Снимки помогают зрителям окунуться в атмосферу происходящего на новых территориях России.

Лев Федосеев, инициатор акции «Книги на русском», фотокорреспондент газеты «Мурманский вестник»: «Мы старались показать жизнь города, фронтового города, как живут мирные люди, с чем они сталкиваются каждый день. Как ходят на работу, как учатся, как читают книги. Вот наша была задача – поехать, рассказать, показать вам».

Организаторы акции выразили благодарность всем неравнодушным северянам, которые в своё время откликнулись на идею. Это и люди, которые приносили книги, и волонтёры, сортировавшие и паковавшие груз, курьеры, доставлявшие книги от тех, у кого не было возможности принести их лично. По словам сценариста фильма Светланы Солдатовой, вместе они сделали большое дело.