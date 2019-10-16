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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.10.19 19:30

«Вместе ярче» - мурманские школьники присоединились к всероссийской акции

Мурманские школьники присоединились к всероссийской акции «Вместе ярче». Для них провели урок, обучающий бережному отношению к потреблению энергии. Ведь такие простые правила, как использование светодиодных ламп вместо ламп накаливания, или отключение из розетки уже заряженного смартфона помогут вести  энергоэффективный образ жизни.

В рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в школах страны проводят уроки  «Экология и энергосбережение». Ученики 21-й  общеобразовательной школы города Мурманска присоединились к акции. Приглашённый специалист-энергетик не понаслышке знает о том, как важно беречь природные ресурсы.

Оказывается вести «зелёный» образ жизни несложно: можно начинать с малого - выключать свет в комнате, когда он не нужен, использовать по максимуму естественное освещение и, конечно же, следует беречь тепло, для этого надо установить регулятор на радиаторе.

«Надо беречь свою планету, там, где мы живем, потому что ведь мы живём на этой планете, отвечаем за всю экологию», - говорит Вероника Попкова, ученица 21-й СОШ города Мурманска.

Такие экоуроки направлены на то, чтобы ребята серьёзно относились к энергосбережению с самого маленького возраста.

 

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