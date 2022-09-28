«Вместе Ярче» - серия образовательных встреч и мастер-классов по журналистике проходит в Мурманске

Проект реализуется при поддержке Министерства информационной политики региона. Авторы идеи наполнили курсы не только теорией, но и практикой. Один из уроков состоялся в мурманской арт-библиотеке и был посвящён вопросу освещения темы экологии в средствах массовой информации.

Работа корреспондента телеканала, конечно, творческая и интересная. Этот мир открывает множество дверей. Ежедневные интервью, встречи, знакомства, поездки по родному региону, поиск новых идей и тем. А вместе с тем это и кропотливый труд - часы, проведенные за записными книжками и компьютерами, выстроенное взаимодействие в команде, соблюдение дедлайнов, да, в целом это и большая ответственность. Всё это о журналистике. Только так появляются новости и другие телевизионные программы.

- Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Филиппова Диана. Сейчас я нахожусь в арт-библиотеке на мероприятии, которое посвящено журналистике и экологии, где каждый желающий может узнать для себя что-то новое.

Взять в руки микрофон и попробовать себя в роли журналиста – это задание для участников мастер-класса оказалось в новинку. Но справились все достойно. Практика – самое главное в нашей профессии, говорит Анастасия Карева, ведущая мастер-класса, директор телеканала «Арктик-ТВ» и проекта «Академия телевидения», где обучают юных корреспондентов на постоянной основе.

- Меня зовут Швецова Серафима, в данный момент мы находимся в арт-библиотека в Мурманске на мероприятии, на котором мы смогли узнать о вреде таких обычных предметов, например, батарейки или лампочки.

Ролики о сохранении природы и простых шагах к заботе об экологии послужили примером работы сотрудников телеканала «Арктик-ТВ». Социальные проекты тоже занимают важное место в работе журналиста.

Теме экологии был посвящён весь день работы арт-библиотеки. Событие состоялось в рамках фестиваля «Вместе Ярче».

Любовь Арефьева, библиотекарь Мурманской Центральной библиотеки, филиал №9: «У нас мероприятия проходят на постоянной основе. Мы хотим, чтобы город жил ярко, чтобы люди даже в свой выходной день могли узнать что-то новое и просветиться».

Ярким завершением дня стало световое шоу, а итогом насыщенного мастер-класса в арт-библиотеке стали полученные школьниками и студентами знания об экологии и профессии «журналист». А для тех, кто хочет освоить это направление досконально, работает «Академия телевидения» в Мурманске, записаться на курсы можно по телефону 75-31-31.