Вместе ярче - Заполярье в очередной раз присоединилось к Всероссийскому экологическому фестивалю энергосбережения

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени Махаевой развернулись три познавательные и развлекательные площадки с общей идеей популяризации бережного отношения к энергоресурсам.

Для выработки энергии мы до сих пор используем органическое топливо: нефть, газ и уголь, но их запасы на планете ограничены. Рассказать о важности бережного отношения к природе и зелёной энергетике решили сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. К фестивалю «#ВместеЯрче» они присоединяются с 2016 года.

Алеся Сопельник, заместитель директора Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой: «В принципе, и библиотека, и сфера образования уделяют большое влияние теме энергосбережения, теме экологии. В течение года мы проводим для ребят познавательные встречи, познавательные мероприятия. Наверное, самый яркий момент – это участие в этом фестивале».

Фестиваль действительно яркий, но краски его растительного происхождения – кофе, чай и куркума. Именно с помощью этих продуктов школьники создавали свои уникальные рисунки. Но это лишь часть большого фестивального «испытания». На двух других площадках игрокам предстояло ответить на вопросы об энергосбережении в мире и в быту, электро- и теплоэнергетике и новых технологиях.

Юлия Кулюкина, заведующая центром «БИБЛИОДВИЖ»: «Вопросы достаточно серьёзные, интересные. Задача наша не просто проверить знания ребят в этой области, но ещё и дать новые знания. Если вдруг так случится, что команда не сможет ответить, то ничего страшного, зато они узнают правильный ответ на тот вопрос, который был задан, и будут использовать эти знания в своей жизни».

За свои старания игроки получили сертификаты и дипломы, а также ценные призы и подарки от постоянных партнёров фестиваля.