«Вместе ярче» и вместе лучше

Мероприятие в «Кванториуме» прошло уже без детей. Круглый стол был посвящён вопросам партнёрского взаимодействия. К примеру, Мурманский морской торговый порт, будучи партнёром фестиваля, регулярно присылает своих специалистов в качестве наставников для детей-«кванторианцев».

В Мурманске Центр дополнительного образования «Лапландия» и научная библиотека активно принимают участие фестивале «Вместе ярче», где дети учились беречь природу. А вот взрослые обсуждали программы по дальнейшему взаимодействию между самой «Лапландией» и её партнёрами. Фестиваль «Вместе ярче» посвящён вопросам экологии. Посредством разнообразных игр и ликбезов ребятам в стенах центра «Лапландия» рассказали об актуальных экологически проблемах, а также о том, каким образом они могут внести свой вклад в сохранение ранимой серной природы.

Юлия Литвинова, заведующая отделом Региональный центр художественно-эстетического творчества: «Основная церемония открытия проходила в Мурманской областной научной библиотеке, а мы проводим здесь мастер-классы для ребятишек, посвящённые экологии, энергосбережению. Эти занятия ведут педагоги, наставники нашего детского технопарка «Кванториум».

На открытии фестиваля были как воспитанники «Лапландии», так и их друзья. К примеру, на мастер-классе по дизайну нам встретился Денис. Рисовать в программе он научился сам и, по словам парня, увидев «местные» планшеты, ему захотелось прийти сюда ещё раз.

Денис Буторин, участник мастер-класса по дизайну: «Я рисую рисунок об энергосбережении, то, что нужно беречь электричество».

А вот мероприятие в «Кванториуме» прошло уже без детей. Круглый стол был посвящён вопросам партнёрского взаимодействия. К примеру, Мурманский морской торговый порт, будучи партнёром фестиваля, регулярно присылает своих специалистов в качестве наставников для детей-«кванторианцев».

Мария Пономарёва, начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «Мурманский морской торговый порт»: «Дети-«кванторианцы» делают проект – 3D-модель торгового порта, которая будет стоять у нас в музее. Это одна из форм взаимодействия. Второй вид взаимодействия – мы всё время пишем кейсы для развития детей. И в прошлом году кейс, который мы написали, дети выиграли с ним чемпионат России».

В рамках круглого стола были также рассмотрены вопросы по совестному привлечению детей к творческой, научно-технической, естественнонаучной, социальной и проектной деятельности.