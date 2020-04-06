ВместеПобедим

Именно так написали предприниматели под своим обращением к губернатору Мурманской области и власть откликнулась. Меры поддержки для бизнеса Заполярья уже приняты, сообщил Андрей Чибис.

В дополнение к обещанной президентом помощи, в это непростое время, правительство региона вводит свои льготы для малых и средних предпринимателей.

Андрей ЧИБИС, губернатор Мурманской области: «Мы радикально сокращаем налоги по упрощённой схеме налогообложения. Причём это делается в несколько раз. Мы сокращаем арендную плату по государственному имуществу. Более того, сократим налоги для владельцев коммерческой недвижимости. Но при условии, что они сокращают аренду тем людям, которые у них арендуют помещения. Мы запускаем систему льготных микрозаймов под 1%, для того, чтобы бизнес развивать. Разворачиваем гранты не только на новый бизнес, но и на поддержание текущего. Перестаём штрафовать за несвоевременную плату коммунальных платежей. Вот это такой комплекс мер, который обеспечит не только выживание, но и развитие бизнеса на Севере. Более того, всё, что касается налоговых платежей, эти меры вводятся не на 1 год, а на 3 года вперёд. Для того чтобы не просто выжить, а дать возможность бизнесу развиваться. Сделать условия конкурентнее, чем у наших соседей».