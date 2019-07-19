ВместеЯрче - завершилась первая «энергоэффективная» смена

Мурманские школьники теперь знают, почему надо выключать свет в комнате и отключать от розетки электроприборы.

Торжественная церемония закрытия первой тематической «энергоэффективной» смены детского лагеря в Мурманске объединила школьников, ресурсников, экологов и педагогов. При летнем лагере ребята в игровой форме обучались, тому, как жить, не нанося природе вреда. В течение трёх месяцев дети участвовали в тематических викторинах, мастер-классах и конкурсах.

«125 школьников с первого по седьмой классы побывали на экскурсиях на наших предприятиях», - отметил Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области.

По словам специалистов экологической организации «Беллона», современные дети с каждым годом становятся более сознательными, сейчас даже первоклассники понимают для чего нужно, например, утилизировать батарейки или выключать воду, когда чистишь зубы. Самое главное, сформировать у молодого поколения так называемый энергоэффективный образ жизни.

«Мне понравилась смена, - делится своими впечатлениями Дарья Вознюк, ученица 4-го класса. – Я узнала много нового».

В течение всей смены в лагере проводился конкурс «Новая жизнь старых вещей»: ребята мастерили полезные поделки из уже ненужных предметов быта. Авторов лучших идей наградили памятными призами.