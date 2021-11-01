ВместеЯрче – молодёжь знакомится с энергетикой региона

Энергетики Мурманской областной электросетевой компания в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче провели для школьников экскурсию на пульт оперативно-диспетчерской службы.

В экскурсии к «сердцу» электроэнергетического предприятия на пульт оперативно-диспетчерской службы приняли участие ученики 1-й и 8-й гимназий Мурманска. Школьники узнали, как строится взаимодействие специалистов ОДС с персоналом диспетчерских служб смежных сетевых организаций, с электромонтёрами, какую роль играют информационные технологии в управлении энергосистемой. Ярким дополнением стало виртуальное путешествие по схеме энергоснабжения города-героя Мурманска.