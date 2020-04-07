Вместо бесплатного обеда – деньги

122 рубля в день получат семьи, в которых дети питаются в школьных столовых на льготных основаниях.

Это обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, а так же ребята из малообеспеченных семей. Назначение выплаты производится по заявлению совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей.

Документ необходимо направить в адрес руководителя образовательной организации.

Срок рассмотрения не должен превышать трёх дней с момента поступления. Выплаты денежной компенсации осуществляются не реже двух раз в месяц.