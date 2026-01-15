Вместо кисти - пальцы, а вместо холста – песок

В зале царила атмосфера волшебства, которое создавалось руками мурманчан, которые открывали для себя нечто новое - искусство песочной графики.

Повод для творчества выбрали самый зимний и символичный – 18 января в мире отмечают День снеговика. Забавного снежного друга, которого выходят лепить с друзьями и семьями и который дарит улыбки и детям, и взрослым.

Вероника Петрова, ведущая мастер-класса: «Песочная графика прекрасный метод для релакса. Нам иногда полезно расслабиться и почувствовать себя ребёнком».

Под руководством мастерицы белый песок превращался в забавных снеговиков. У каждой участницы он получился со своим характером: кто-то ему добавил метлу, кто-то - цилиндр. Но главное, сам процесс, в котором можно на мгновение снова почувствовать себя ребёнком.

Надежда Раничева, участница мастер–класса: «Сегодня снеговиков рисуем. В первый раз и смешно, и интересно».

Вера Рудь, участница мастер–класса: «Интересно, забавно, весело».

На мастер-классе важнее был не результат, а само ощущение творчества, общение и радость от полученного опыта. А песочные снеговики, пусть и недолговечные, стали символом того, что учиться новому и находить красоту в простых вещах можно в любом возрасте.