Вместо Печенгского района в Мурманской области теперь появился Печенгский муниципальный округ

Закон о таком преобразовании подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

О том, что муниципальные образования Печенгского района необходимо объединить, руководители органов местного самоуправления говорили давно. Такие перемены позволили бы оптимизировать управленческий аппарат района, а также повысить уровень жизни местного населения. Однако сначала мнение решили спросить у жителей.

В каждом городе района прошли публичные слушания, большинство людей предложенные изменения поддержали. Затем своё согласие дали советы депутатов населенных пунктов, а после инициативу поддержала и Мурманская областная Дума.

Теперь новому муниципалитету предстоит заново формировать органы местного самоуправления. А выборы Совета депутатов Печенгского муниципального округа пройдут 13 сентября этого года, в единый день голосования.