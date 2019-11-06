Вместо уборки снега - красные ленты

Некоторые управляющие компании Мурманска не торопятся убирать снег во дворах. «Каша» становится непреодолимой и для пешеходов, и владельцев автотранспорта. На проспекте Кирова во время внепланового рейда проверили чистоту придомовых территорий.

На проспекте Кирова, 28 находчивые коммунальщики предпочли особо не утруждаться - вместо работ по уборки снега здесь выполнили работу другого плана, которая заметно легче - повсюду развесили красные оградительные ленты. Там же, где ходить не запрещается, «каша» по щиколотку. Налицо халатное отношение к своим обязанностям. Вывод только один - управленцы опять оказались не готовы к наступившей зиме.

«Меня удивляет подход управляющих компаний, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – В том году был жёсткий разговор о том, что надо приводить город в порядок. Сейчас начало ноября, но появляется наледь, колейность. У меня такое чувство, что нет обратной связи, поэтому штрафы будут, а убирать территории всё равно придётся».

Внеплановый рейд выявил и другие нарушения. Например, поваленные деревья на придомовой территории - явный признак бесхозяйственного отношения руководителей управляющих компаний к вверенным им дворам. Также особую опасность представляют снежные шапки на кровле.

«Правила благоустройства предусматривают своевременную уборку снега, значит, работа уже должна проводиться на этих кровлях, - справедливо замечает Павел Воронин, начальник отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ администрации Октябрьского округа г. Мурманска. - Мы управляющим организациям доведем информацию о необходимости проведения этих работ, но это может служить и основание для привлечения их к ответственности».

Если управляющая организация не выполняет свои обязательства и в ваших дворах до сих пор не проведена механизированная уборка снега, то следует обратиться в управление округа или в Государственную жилищную инспекцию.