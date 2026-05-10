Внедряем новое, храним старое: в Германии старые мотоциклы переделывают в электрический транспорт, а в Британии пассажиров перевозят через Ла-Манш на катамаране под парусами

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

Долгие годы река Кукс в пригороде Сиднея считалась одной из самых загрязнённых в Австралии. Но теперь её состояние постепенно улучшается, поскольку её спасением занялись местные волонтёры.

Экологическое общество, которое управляет Лондонским зоопарком, отмечает 200-летие и объявляет о строительстве нового центра дикой природы стоимостью 20 миллионов фунтов. Архивы зоопарка хранят материалы, связанные с Винни-Пухом и началом карьеры британского натуралиста Дэвида Аттенборо.

Превратить старый мотоцикл в электрический транспорт предлагает немецкая компания. Они изобрели простой комплект для переоборудования, который подходит для многих мотоциклов, мопедов и скутеров. Спрос на него растёт, клиенты остаются довольны.

Британский стартап перевозит пассажиров через Ла-Манш на катамаране, который ходит в основном под парусами. Так поездка становится одновременно и увлекательной, и экологичной. Пассажиры в восторге.

А вот в швейцарском Бадене запустили особенный автобус. Он не имеет маршрута и расписания. Поездка обещает стать непредсказуемым и насыщенным путешествием. Идея такого проекта принадлежит двум братьям – художникам-концептуалистам.

На поле в Норвегии нашли крупный клад эпохи викингов. Он состоит из серебряных монет, отчеканенных в разных странах, об этом рассказали археологи.

И Грузия преподнесла свои находки: там обнаружили отпечаток колоса на неолитическом кирпиче, который может быть древнейшим свидетельством появления хлебной пшеницы. Исследование показало, что Южный Кавказ был одним из центров зарождения земледелия и виноделия.

Любительский поп-хор, начавший свою деятельность с нескольких десятков певцов в небольшом сербском городке, неожиданно завоевал популярность по всей стране. Его девиз: петь может каждый.

Новый тренд набирает обороты в США. Там открывается всё больше йеменских кофеен, которые привносят свои традиции в жизнь американцев.

Спасатели и служебные собаки тренируются на заснеженных склонах вулкана Этна в Италии. Они отрабатывают навыки поиска людей в сложных условиях. Знаменитое место посещает много туристов, а это значит, что количество несчастных случаев тоже растёт.

На Тайване, где каждый пятый житель старше 65 лет, пожилые люди всё чаще занимаются силовыми тренировками. В спортзалах Тайбэя пенсионеры поднимают штанги и тренируются под наблюдением специалистов, чтобы сохранить здоровье и самостоятельность.