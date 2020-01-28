Уборка дворов от снега находится под строгим контролем властей. Проблемные участки в городе проверяются даже после устранения жалоб жильцов. Так произошло и с двором на улице Гвардейская, 19.

Евгений Никора вместе с депутатами горсовета и представителями управления Октябрьского округа уже приезжали в этот двор на улице Гвардейской по обращению жильцов. Мурманчане жаловались на то, что здесь не убирают территорию. Недавно даже скорая помощь не могла проехать на вызов к пациенту. Только после визита комиссии управляющая компания взялась за работу.

Антон Набатов, депутат Совета депутатов города Мурманска: «С некоторыми управляющими компаниями приходится действовать только так. Стоит отметить, что хотя бы работать они начинают, начинают составлять график работ, следовать этому графику. В данном дворе мы видим, что стали вывозить вовремя снег, а складирования снега практически нет».

Повторный визит рабочей группы вместе с главой администрации Мурманска неслучаен. Однажды попав в поле зрения властей проблемные участки остаются под контролем даже после устранения жалоб жильцов. Однако претензии у комиссии ещё есть и, причём, не к жилищникам.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Управляющая компания, конечно, сделала многое по сравнению с предыдущим моим визитом, который был примерно месяц назад. По обращению депутатов горсовета я сюда приезжал. Ситуация была конечно ужасающая. Сейчас видно, что двор прочищен. Но претензии в основном у меня к владельцам автотранспорта, которые не реагируют на обращения управляющей компании, на их объявления. По крайней мере, три автомобиля я здесь насчитал, которые мешают уборке снега».

Внеплановые проверки мурманских дворов – практика постоянная. И посещением одного проблемного участка в день специалисты не ограничиваются. Власти реагируют на все обращения жителей и даже мониторят соцсети, обращая внимание на посты с жалобами о нечищеных дворах.