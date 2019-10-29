Вневедомственная охрана Мурманской области отметила 67-летие со дня образования службы

Наружная сторожевая охрана при МВД была создана 29 октября 1952 года. А с 2016-го вневедомственная охрана стала частью Росгвардии.

Во всех подразделениях вневедомственной охраны Заполярья прошли торжественные мероприятия. Личный состав подразделения, работников и ветеранов службы с профессиональным праздником поздравили заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области Сергей Филиппов и начальник отдела вневедомственной охраны по городу Мурманску Сергей Курносов.

«Чтобы дома у вас всё было хорошо, в семье - нормально. Хорошо отработать смену, без происшествий, - поздравляет Сергей Курносов, начальник отдела вневедомственной охраны по городу Мурманску. – Чтобы всё было у нас хорошо, чтобы всё складывалось - дослужить нам всем до большой пенсии, с достоинством уйти потом на заслуженный отдых».

В торжественной обстановке лучшим сотрудникам присвоили специальные звания, а отличившимся по службе вручили ценные подарки и благодарственные письма.

С начала года сотрудники вневедомственной охраны региона более 9 тысяч раз выезжали по сигналу «Тревога». На охраняемых объектах пресечены 1245 правонарушений, за кражи задержаны 592 человека.

Даже в свой профессиональный праздник сотрудники вневедомственной охраны несут круглосуточное дежурство.