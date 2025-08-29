«Внимание — дети!» - в Мурманской области дали старт профилактической акции

Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей, перевозящих детей. И усилят контроль за соблюдением ПДД вблизи школ, детских садов и на пешеходных переходах.

А сегодня дорожные полицейские раздавали памятки в центре города.

Когда водитель слышит звук свистка и видит жесты сотрудника ДПС с требованием остановиться, даже у самого законопослушного автолюбителя замирает сердце, а вдруг, например, у транспортного средства не горит фара…

Но в этот раз автоинспекторы останавливали по другому поводу.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «Сегодня мы работаем в рамках акции «Внимание – дети!». Напоминаем водителям о правилах безопасной перевозки детей».

1 сентября автоинспекторы традиционно будут дежурить в усиленном режиме, стоять на пешеходных переходах вблизи школ. При виде человека в форме участники дорожного движения невольно будут притормаживать, а ещё понимать, что дети вернулись с летних каникул, поэтому надо быть особенно внимательными.

Родителям тоже не стоит забывать о профилактике и почаще напоминать детям о правилах. И если вы не встречаете ребёнка из школы, то лучше несколько раз пройти с ним маршрутом от дома до образовательного учреждения и назад.