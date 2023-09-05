«Внимание, дети!»: инспекторы ГИБДД рекомендуют быть внимательными и осторожными на дорогах

Осень – время новых начинаний для школьников, время переживаний для их родителей. Обеспечить безопасность похода в школу в первые учебные дни в ЗАТО Александровск обязались сотрудники Госавтоинспекции.

Позади покупка школьной формы и рюкзаков, примерки новеньких туфель и первые встречи с учителями. Теперь каждое утро для детей дорога в школу – это путь к новым знаниям, а для родителей – повод для волнений за их безопасность.

Чтобы немного успокоить мам и пап, сотрудники Госавтоиснпекции ЗАТО Алексанлдровск проводят ежегодную профилактическую акцию «Внимание, дети!». Ведётся работа сразу в нескольких направлениях: водителей проверяют на наличие детского кресла в автомашине и соответствие правилам транспортировки детей, а среди юных участников дорожного движения – велосипедистов и пешеходов - проводятся беседы.

Евгений Гарькавый, врио начальника ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск: «В этот период сотрудниками выставляются дополнительные наряды вблизи образовательных учреждений, на пути следования от школы к дому и от дома к школе».

Инспекторы ГИБДД шефы одного из классов 279-й гаджиевской школы: юным коллегам на первой линейке года сотрудники ведомства пожелали успехов и рекомендовали быть внимательными и осторожными на дорогах.