О текущей обстановке с электроснабжением региона и планах на будущее говорили на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

По словам губернатора, в регионе были готовы к любому развитию ситуации. Сработали чётко. Ситуацию удалось стабилизировать в сжатые сроки.

Вот несколько цифр, которые позволяют понять масштабы последствий аварии, которая произошла на объектах «Россети» 23 января. В пиковый момент в регионе было отключено 12 линий электропередачи, повреждено 6 опор. Под угрозой отключений находилось порядка 50 процентов абонентов региона.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «На текущий момент отключенными остаются четыре линии. Печенгский район в зелёной зоне, Мурманск тоже в зелёной зоне, западный берег находится в жёлтой зоне. Сегодня будут восстановлены после обследования».

В данный момент наблюдается сильное обледенение ЛЭП. Работы по ликвидации аварийной ситуации продолжаются, мобилизованы бригады, в том числе из других субъектов страны. Но уже сейчас понятно, что без серьезной модернизации системы не обойтись.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Что касается будущего, то вчера подробно обсудили с руководителем компании «Россеть Северо-Запад» Вячеславом Торсуновым текущую ситуацию. После завершения восстановительных работ руководством компании и правительством региона будет создан план дополнительных действий по модернизации инфраструктуры с учётом её износа и климатических условий за счёт инвестиций компании. Внимание к электросетям на Крайнем Севере должно быть повышенным».

Повышенного внимания к надёжности и бесперебойности энергоснабжения требуют в первую очередь жители региона. В период с 23 января по 1 февраля на «горячую линию ЖКХ» обратились 11 тысяч северян.