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День за днём с «Арктик-ТВ»08.11.17 19:30

Внимание на перекрёстки – проведена оптимизация работы светофоров

Возросшая интенсивность движения автотранспорта, связанная с увеличением числа автомобилей на дорогах города, потребовала от специалистов горадминистрации проводить оптимизацию на оживленных перекрестках областного центра. В этот раз новая схема движения налажена  на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Маркса.

Рядом со зданием администрации Мурманска, на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Маркса теперь работает другая схема движения -  с отдельной фазой для пешеходов и возможностью перехода по диагонали, как это давно сделано у магазина «Детский Мир» на улице Книповича. Главное преимущество нововведения  – безопасность.

- Новые фазы работы светофоров многократно повышают безопасность на этом сложном перекрёстке, - говорит Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска. -  К сожалению, в городе ещё  много недисциплинированных водителей. Даже здесь, работает выделенная фаза, а маршрутка проехала на красный свет, когда уже все пешеходы пошли.

Скорее всего, такая схема движения несколько замедлит автомобильные потоки, так как здесь проходит маршрут автобуса № 18. Впрочем, этот вопрос ещё до конца не выяснен, как дела обстоять на практике покажут наблюдения. Если будет необходимость, то время работы «зелёных» секций, как это часто бывает,  отрегулируют. То же касается и других участков, где  пешеходные зоны изменили немного раньше.

- Буквально недавно мы изменили схему движения на трёх перекрестках: проспект Ленина - улица Журбы, проспект Ленина - улица Володарского и проспект Ленина- улица Октябрьская, - напомнил Алексей Логаев, директор муниципального учреждения «Центр организации дорожного движения». – Там в соответствии с требованиями ГОСТа  осуществлено выделение пешеходной фазы через проспект.

В этом году серьёзных перемен в работе светофоров и схем движения, пешеходных переходов  и автомобильных перекрестков больше не будет. Участникам городского движения можно будет  привыкнуть  к нововведениям и выдохнуть с облегчением.

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