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День за днём с «Арктик-ТВ»04.04.18 19:30

Внимание, в городе ожидается «НаМоднение»!

Фестиваль молодых художников-модельеров состоится совсем скоро. Дизайнеры представят на суд жюри свои эксклюзивные коллекции одежды.  Мурманский областной художественный музей приглашает на показ тех, кому небезразличны современные модные тенденции.

На фестиваль молодых дизайнеров одежды «НаМоднение» приглашает Мурманский областной художественный музей. 14 и 15 апреля  творческие коллективы из Мурманской, Архангельской области и Республики Карелия представят свои авторские коллекции. Художники, модельеры, парикмахеры и визажисты выступят традиционно в трёх конкурсах фестиваля: «Откровение» - для начинающих модельеров до 18 лет, «Арт-Кутюр» - для студентов профессиональных учреждений до 30 лет и на конкурсе эскизов «Лучшая графическая работа».

- Мы прекрасно понимаем, что у каждого поколения есть свои предпочтения в одежде, поэтому сегодня очень важно понимать, что подрастает совершенно иное поколение молодых дизайнеров. Они начинают формировать свои модные течения в этом направлении, у них новый взгляд на моду, - говорит Ирина Костянова, заместитель директора по музейной работе Мурманского областного художественного музея. – А это очень важно учитывать.

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27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 329 человек
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