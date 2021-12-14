Жители Печенгского округа получат перерасчёт за неудовлетворительное теплоснабжениеХОРОШИЕ НОВОСТИ: Миллионы бабочек-монархов радуют мексиканцев, а сотни плюшевых мишек обосновались в Москве
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.21 19:30

Вновь поднят флаг над атомной подводной лодкой «Новгород Великий»

Это происходит ежегодно в день корабля. Таким образом экипаж отдаёт дань памяти субмарине, ставшей мемориалом на судоремонтном заводе «Нерпа».

Рубка атомной подводной лодки, возвышающаяся над заводской площадью судоремонтного предприятия «Нерпа», в начале двухтысячных положила начало музею под открытым небом и стала ежегодным местом встречи для членов экипажа «Новгорода Великого».

Последний командир подводного корабля Владимир Мельников вспоминает, как 48 лет назад, после успешных ходовых испытаний, головной корабль проекта 670 был принят в состав Военно-морского флота.

Владимир Мельников, командир АПЛ «Новгород Великий», г. Полярный: «Это наша кормилица, мы на ней всю жизнь отдали – на этих лодках».

Долгие месяцы и даже годы службы сплотили экипаж, связали прочными морскими узлами дружбы. Многие подводники вместе с семьями уже покинули север, но продолжают поддерживать друг с другом связь, по возможности встречаются ровно на этом месте в один и тот же день – 13 декабря - в день корабля.

Наталья Максименко, супруга командира ракетной группы АПЛ «Новгород Великий», п. Видяево: «Очень дружный экипаж. Служба у них была такая нелегкая – они испытывали оружие».

Немногие военные корабли, выведенные из строя флота, удостоены чести занять место в музее или стать памятником. Но история К-452, прибывшей на «Нерпу» в 1985 году для проведения ремонта с модернизацией и переоборудованием, слишком тесно связана с предприятием и заводчанами. В 1990 году завод проводил лодку в море для проведения испытаний нового ракетного комплекса. Завершил своё существование корабль здесь же – в акватории предприятия. После этого службу оставил и Борис Думчев, член экипажа «Новгорода Великого».

Борис Думчев, трюмный АПЛ «Новгород Великий», г. Снежногорск: «Последний у меня корабль. Последний. Я очень много где был: на Украине док тащил сюда…  Спасибо Стеблину, что хоть рубку сюда воткнул».

По указанию директора завода Павла Стеблина ходовую рубку было решено установить на заводской площади как мемориал всем поколениям судоремонтников заполярной верфи. А часть оборудования «Новгорода Великого» стала экспонатами музея «Нерпы»

Мемориал уже оброс своими традициями – отсюда начинается маршрут свадебных кортежей заводчан, к рубке возлагают цветы в День памяти погибшим морякам и подводникам.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
Комментарий к новости:Государственная Дума планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
Истомин П.
13.12.21 10:21
Увидишь такое в ночи, можно в штаны наложить.
Комментарий к новости:Апатиты встречают гостей сияющей улыбкой на камне!
Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
Комментарий к новости:Депутаты Мурманской областной Думы поддержали федеральный законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Магия вкуса». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Прожить больше полугода только на сбережениях смогут лишь 15% россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 4 копейки, а доллар подрос почти на 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика