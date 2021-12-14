Вновь поднят флаг над атомной подводной лодкой «Новгород Великий»

Это происходит ежегодно в день корабля. Таким образом экипаж отдаёт дань памяти субмарине, ставшей мемориалом на судоремонтном заводе «Нерпа».

Рубка атомной подводной лодки, возвышающаяся над заводской площадью судоремонтного предприятия «Нерпа», в начале двухтысячных положила начало музею под открытым небом и стала ежегодным местом встречи для членов экипажа «Новгорода Великого».

Последний командир подводного корабля Владимир Мельников вспоминает, как 48 лет назад, после успешных ходовых испытаний, головной корабль проекта 670 был принят в состав Военно-морского флота.

Владимир Мельников, командир АПЛ «Новгород Великий», г. Полярный: «Это наша кормилица, мы на ней всю жизнь отдали – на этих лодках».

Долгие месяцы и даже годы службы сплотили экипаж, связали прочными морскими узлами дружбы. Многие подводники вместе с семьями уже покинули север, но продолжают поддерживать друг с другом связь, по возможности встречаются ровно на этом месте в один и тот же день – 13 декабря - в день корабля.

Наталья Максименко, супруга командира ракетной группы АПЛ «Новгород Великий», п. Видяево: «Очень дружный экипаж. Служба у них была такая нелегкая – они испытывали оружие».

Немногие военные корабли, выведенные из строя флота, удостоены чести занять место в музее или стать памятником. Но история К-452, прибывшей на «Нерпу» в 1985 году для проведения ремонта с модернизацией и переоборудованием, слишком тесно связана с предприятием и заводчанами. В 1990 году завод проводил лодку в море для проведения испытаний нового ракетного комплекса. Завершил своё существование корабль здесь же – в акватории предприятия. После этого службу оставил и Борис Думчев, член экипажа «Новгорода Великого».

Борис Думчев, трюмный АПЛ «Новгород Великий», г. Снежногорск: «Последний у меня корабль. Последний. Я очень много где был: на Украине док тащил сюда… Спасибо Стеблину, что хоть рубку сюда воткнул».

По указанию директора завода Павла Стеблина ходовую рубку было решено установить на заводской площади как мемориал всем поколениям судоремонтников заполярной верфи. А часть оборудования «Новгорода Великого» стала экспонатами музея «Нерпы»

Мемориал уже оброс своими традициями – отсюда начинается маршрут свадебных кортежей заводчан, к рубке возлагают цветы в День памяти погибшим морякам и подводникам.