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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.03.23 19:30

Вновь сесть за парту и вспомнить школьную программу, или Глава областного Минобра сдаёт ЕГЭ

Родители будущих выпускников школ попробовали сдать ЕГЭ. В рамках всероссийской акции они прошли экзамен по русскому языку.

Многие из находящихся во второй гимназии Мурманска родителей никогда не сдавали ЕГЭ. Классический экзамен по русскому языку им проще представить, чем непонятное тестирование. Однако, именно сегодня они прочувствуют на себе все нюансы испытания.

Готовились ли они к нему?

Некоторые признаются, что потратили немного времени вместе с детьми на восстановление школьных знаний.

Но поможет ли им это?

Евгения Казакова, мама ученицы гимназии №2 г. Мурманска: «Буквально день-два посмотрели, какие бывают задания. Где-то достаточно легко, а где-то что-то позабыто».

Возможность мамам и папам почувствовать себя на месте детей, сдающих экзамен, предоставляют едва ли не каждый год. Массово взрослые на такое не идут, но желающие всё же находятся.

Юлия Кудишкина, мама ученицы гимназии №2 г. Мурманска: «Я заканчивала эту гимназию, поэтому очень приятно вновь сесть за эту парту. Моя профессия совершенно не связана ни с наукой, ни с учебой, ни с русским языком. Я вчера, когда открыла учебник, поняла, что потерялась уже где-то, так что сейчас проверю. А сейчас сижу и волнительно прямо, как будто вернулась в школу».

Конечно, родители сдавали не полный экзамен, а всего 8 заданий. Проверить свои силы на ЕГЭ впервые в жизни решила и министр образования региона Диана Кузнецова. Школу глава областного Минобра закончила в 1998 году, поэтому ей перед испытанием немного волнительно.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Я сама мама. Экзамен хоть и незначительно, но меняется. Вместе с тем мои дети подрастают, тоже скоро будут сдавать ЕГЭ. Я хочу познакомиться ближе с этой процедурой, чтобы было понимание о том, как дети Мурманской области проходят эту процедуру».

Параллельно с родителями ученики 11-х классов во всём регионе сдавали сегодня репетиционный экзамен по математике базового и профильного уровней на выбор.

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