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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.03.19 19:30

Внуки основателей Мурманска вернули нам частичку столетней истории

Внуки отцов - основателей города Мурманска презентовали книгу о Валериане Ляхницком не только в администрации,  но и в областной научной библиотеке, которой авторы подарили несколько экземпляров редкого издания.

Сборник фотографий Валериана Ляхницкого имеет историческую ценность для каждого мурманчанина. Будучи человеком непубличным, отец-основатель мурманского торгового порта делал снимки для семейного фотоархива. Нынешний хранитель этих реликвий - внук великого проектировщика, не только помог создать книгу. «Дедушку я хорошо помню,  - рассказывает Юрий Ляхницкий, внук Валериана Ляхницкого. - Он ушёл, когда я был ещё школьником. Тем не менее, у нас  были отношения самые тёплые, он меня любил, я его любил. Я знал, что он работал на Кольском полуострове, проводил изыскания. Но сейчас, когда мы приехали сюда и я увидели Мурманск, это совсем другое чувство. Я вспомнил эти панорамы, которые он сам снимал, эти горы, вдали залив. И что теперь! Не те голые скалы, а огромный город, большой порт. Это чисто эмоционально, внутренне, духовно. Очень сильные впечатления».

О своём великом дедушке Юрий Ляхницкий вспоминает с любовью, говорит, что человеком он был особенным. Именно с таких нужно брать пример подрастающему поколению, а поступки и работа таких людей способны вдохновить молодых специалистов.

«Человек он был очень интересный, это был настоящий интеллигент, который никогда не повышал голос, никогда не позволял себе грубость, крайне скромный человек, - вспоминает Юрий Ляхницкий, внук Валериана Ляхницкого. - Он бы вот меня не похвалил за это всё наше действо. Почему я пошёл на это? Я пошёл на это потому, что, во-первых,  из-за исторической справедливости».

Конечно, в одиночку произвести все расчёты и определить место будущего порта, было не реально. Огромное содействие в этом Валериану Ляхницкому оказал его ученик и приемник Георгий Наливайко. В жизни этого специалиста север так же сыграл особую роль.  «Так сложилось, что проведя где-то полгода в Архангельске, он влюбился, нашёл себе спутницу жизни, вместе с ней пошёл на пароходе «Любовь»  на Мурман. Сюда они приплыли в июне, а в сентябре он уже женился, остепенился, - рассказывает Александр Наливайко, внук Георгия Наливайко. - Вместе они тут работали: жена его работала на маяке в Тириберке, а он выполнял здесь изыскания под руководством Ляхницкого».

Прошло сто лет, вокруг предприятия вырос огромный город. Но и сегодня Мурманский морской торговый порт продолжает развиваться, во многом основываясь на идеях отцов-основателей.

«Я восхищаюсь и удивляюсь мужеству и высокой степени самоотдачи  этих людей, которые начинали это дело, - замечает Александр Масько, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт». – В то время, в довольно сложных условиях, более  ста  лет назад, без должного транспортного сопровождения, без должных условий для жизни они отправились на Кольский залив для проектных проработок».

Книга «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской порт» выпушена небольшим тиражом - 1100 экземпляров при финансовой поддержке портовиков. Несколько альбомов станут частью книжного фонда Мурманской  областной научной библиотеки, где каждый желающий сможет ознакомиться с редким изданием.

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Сергей
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ПротивВсех
18.03.19 21:37
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