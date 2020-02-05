Во что обойдётся дорога в отпуск, когда северянам путешествовать выгоднее всего, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Настенный ледокол и пианино с крыльями. Сейчас их можно увидеть в обновленном холле областной научной библиотеки, одна из стен которой стала похожа на картину, чертёж и блокнот инженера конструкторского бюро одновременно. С теми, кто помогает преображать главную библиотеку нашего региона, знакомит «Вечерний Мурманск».

Переосмыслить негативное восприятие полярной ночи. Такую амбициозную задачу ставят перед собой участники фестиваль современного аудиовизуального искусства «Инверсия», который открывается в Мурманске. Что такое Север: индустриальный ресурсный центр или хрупкое многослойное пространство, наполненное множеством смыслов? Как участники фестиваля намерены искать ответы на этот вопрос, рассказывает газета «Вечерний Мурманск».

Хотя зима пока в самом разгаре, но уже начались продажи билетов на прямые летние рейсы в Крым и в Краснодарский край. Во что обойдётся дорога на юг и когда северянам путешествовать выгоднее всего сообщает свежий выпуск «Вечёрки».