Во дворах Мурманска в сентябре появятся несколько детских спортивных площадок

Сезон летних каникул подходит к концу, а это значит, что дети возвращаются в Мурманск для подготовки к началу нового учебного года. А тобы этот сезон не был скучным и унылым во дворах столицы Заполярья завершается строительство детских площадок.

Например, работы по установке детской площадки во дворе на улице Книповича уже подходят к концу. Дети здесь будут не только качаться на качелях и кататься с горки, но и заниматься спортом, ведь проектом предусмотрена ещё и воркаут-зона.

Сергей Тян, директор спортивного центра «Авангард»: «Мы благоустраиваем территорию. Здесь раньше была спортивная площадка - запущенная детская спортивная площадка. По программе «На Севере – твой проект» жители близлежащих домов составили свой проект, отправили эту программу, выиграли грант, теперь мы благоустраиваем эту территорию».

Безопасности тоже уделено немало внимания. Сейчас рабочие укладывают тартановое покрытие, ближайшее время на территории установят освещение, и камеры видеонаблюдения.

Арсен Хидирбеков, прораб: «В каждом игровом комплексе есть, например, зона безопасности. Это определяется свободным падением, то есть, если ребёнок случайно падает, то в этой зоне должно быть определенная толщина тартанового покрытия. Все эти моменты на этой детской площадке соблюдены».

К сентябрю в разных точках города появятся несколько таких детских спортивных площадок, чтобы было веселее возвращаться из школы домой.