Во дворах на улице Володарского завершён ямочный ремонт

Проблема ям на придомовых территориях стала постепенно решаться. На улице Володарского, 4 подрядчики успели уложить асфальт вдоль трёх домов.

На месте работали два подрядчика, качество асфальтового покрытия пока оценивать рано - оно должно пройти сезонное испытание непогодой.

Тем не менее, надо помнить, что это лишь поддерживающий ремонт, который поможет жителям максимально безболезненно дождаться очереди на полноценную реконструкцию двора, которая запланирована на 2023 год.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Когда начинаешь общаться с людьми, то выходят другие проблемы: и УК, и жители хотят, чтобы быстрее начался капитальный ремонт - речь идёт о кровлях и фасадах».