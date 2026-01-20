Во Дворце культуры имени С.М. Кирова провели турнир по шахматам

Его организовали по инициативе известной чемпионки и уроженки Мурманска Валентины Гуниной. В столице Заполярья соревнования под её именем провели впервые.

Участниками турнира стали юные спортсмены до 2013 года рождения. Некоторые из них приехали из области. Шахматистов оценивали в нескольких номинациях в зависимости от возраста, рейтинговых категорий и уровня мастерства.

Дмитрий Некипелов, президент Федерации шахмат г. Мурманска: «Перед началом соревнований каждому участнику будет вручён небольшой подарок от Валентины. Это сладкий подарок».

В шахматах важно уметь не только стратегически мыслить, но и соблюдать свод правил, в том числе, проявлять уважение к сопернику – соблюдать тишину, не отвлекать во время игры, а также не комментировать его ходы.

Владимир Шананин, тренер-преподаватель КСШ №17 г. Мурманска: «Есть такой вид наказания – добавляют и отнимают время».

Для столь юных участников турнир подобного уровня не первый. Благодаря упорству и воле к победе спортсмены изо дня в день повышают мастерство и достигают высоких показателей.

Мирон Ипатов, участник турнира: «Я уже участвовал в больших турнирах раз шесть. В последнем я занял первое место, получил разряд, которого я очень долго дожидался».

Дополнительную подготовку шахматисты проходят на образовательных онлайн-платформах. Призовые места требуют не только высокого уровня обученности, но и желания, которое некоторые из ребят перенимают у своих родных.

Александр Георгинов, участник турнира: «Меня научил мой папа. Но он просто выучил ходы, а я уже пошёл профессионально заниматься шахматами».

В независимости от возраста все игроки получили для себя новый опыт и, конечно, заслуженные награды.