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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.11.22 19:30

Во Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялась церемония открытия XIV Международного кинофестиваля «Северный характер»

Конкурсный показ ознаменовался документальным фильмом «Дневник белой вороны», который повествует о жизни и судьбе уникальной женщины, ставшей первой в мире покорительницей Арктики.

На официальное открытие Международного кинофестиваля «Северный характер» в ДК имени С.М. Кирова, приехали гости из других стран, например, из Швеции.

Гунила Брески, участница жюри Международного кинофестиваля «Северный характер», Швеция: «Я вижу, что качество растёт, качество улучшается. Вижу, как улучшается и форма, и само содержание. Качество съёмки улучшается. В начале, когда мы только начинали, это фильмы были больше похожи на репортажи, а сейчас они стали настоящими качественными документальными фильмами».

Гунила Брески сняла в нашем регионе как минимум три документальных фильма. Сейчас же она в составе жюри будет оценивать картины конкурсантов. Брески, к слову, старожил фестиваля, она не участвовала в проекте только во время пандемии. А вот её коллеги киноделы из Армении видят Заполярье впервые.

Арминэ Авдалян, участница жюри Международного кинофестиваля «Северный характер», Армения: «Энергетика тут совсем другая – неописуемая. Я вчера приехала и всю ночь - до двух часов я гуляла, гуляла и любовалась. Для меня всё было новое и впечатляющее».

У каждого участника жюри свой подход к оценке кинолент.

Арминэ Авдалян, участница жюри Международного кинофестиваля «Северный характер», Армения: «Если бы я была в жюри, то все фильмы оценивал бы на отлично. Я не люблю обижать людей».

Кинофестиваль «Северный характер» идёт в ногу со временем, аудиовизуальное искусство объединяет в себе современное качество и бережное отношение к памяти предков. Конкурсный показ во Дворце культуры имени Кирова начался с документального фильма «Дневник белой вороны» - о жизни и судьбе уникальной женщины, ставшей первой в мире покорительницей Арктики.

Ольга Дунаева, исполнительница главной роли и редактор документального фильма «Дневник белой вороны»: «Здесь была продумана история, продуман фильм: как будут развиваться события по мере подбора информации. Здесь была огромная исследовательская работа, поскольку материалы для этого фильма мы собирали в Костроме - на родине нашей героини, в Москве, в Питере, в Сыктывкаре и даже из Амстердама мы получили документы определённые».

Документальные фильмы важны в процессе изучения истории, поэтому необходимо пользоваться достоверными источниками. У северян есть возможность посмотреть 95 кинолент полного и короткого метра, телевизионных программ, сериалов, не только в «Кировке», но и в музеях, библиотеках, в одном из кинотеатров Мурманска, а также в уличном кинотеатре на площади Пяти Углов.

Закрытие фестиваля состоится 19 ноября, зрители увидят фильм «На выдохе» и церемонию награждения победителей.

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