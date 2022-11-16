Во Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялась пресс-конференция, посвящённая XIV международному кинофестивалю «Северный характер»

Организаторы, члены жюри и представители власти региона обсудили номинации и варианты критериев оценки кинолент. Зрители увидят 95 картин, из них 15 от нашего региона. Открытие фестиваля состоится 17 ноября.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Кинофестиваль «Северный характер» за многолетнюю историю успел стать брендом Кольского Заполярья. В этом году наш регион на конкурсе представляют 15 кинолент, создать их удалось благодаря усилиям Центра развития кинопроизводства, активных северян и поддержке властей».

На пресс-конференции кинофестиваля в «Кировке» представили небольшой ролик, который отражает всю конкурсную программу – она по большей части состоит из лент документальных и художественных, полных драматизма.

Зрители увидят фильмы из семи стран – России, Ирана, Индии, Кыргызстана, Казахстана, Швеции. Кинопоказы стартовали ещё накануне - в музеях, библиотеках, ДК имени Кирова, в одном из кинотеатров Мурманска, а также в уличном кинотеатре на площади Пяти Углов.

Светлана Солдатова, руководитель Центра развития кинопроизводства Заполярья, учредитель «Продюсерского центра «Северный характер»: «Всего зрители увидят 95 работ полного и короткого метра, телевизионных программ, сериалов. Около 60-ти гостей приедут в наш регион и пообщаются с кинолюбителями».

В составе жюри, которое будет оценивать работы, есть и представители нашего региона, например, авторы многочисленных телевизионных проектов Елена Васюкова и Сергей Юдков.

Церемония открытия фестиваля состоится 17 ноября, а начнёт показы фильм «Арктик-джаз», снятый в Заполярье. Закроют «Мурманский кинотавр» 19 ноября. В этот день зрители увидят фильм «На выдохе», где одну из главных ролей в картине исполнила звезда «Кухни» и «ИП Пирогова» актриса Елена Подкаминская.

В этот же день состоится церемония награждения победителей.