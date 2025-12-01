Во Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери

В празднике приняли участие многодетные семьи из разных уголков региона.

Дворец культуры имени С.М. Кирова в этот день наполнился особым теплом. Ведь здесь организовали большой концерт, на котором чествовали самых дорогих людей – мам.

Праздник начался с награждения победителей областного детского конкурса «С любовью к маме».

Марина и Алена Якушкины, гости праздника: «Мама для меня значит всё! Мама - моя поддержка, мама - это моя любовь. Для меня быть мамой - это быть примером. У нас сестрой есть традиция - мы маме записываем видеоролики, а наши дети тоже подключаются. Мама — это самое дорогое. Как говорится, детей у мамы может быть много, а мама у них всегда одна».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сейчас много бойцов на передовой, а мама обеспечивает тылы - воспитывает деток. На маме огромная ответственность. Это огромная работа, даже не работа, а служение. За это им огромное спасибо».

Особенным моментом вечера стало награждение северянок почётным знаком «Материнская слава». Его вручали многодетным родителям и тем, чьи семьи стали примером стойкости и любви. Ещё 17 женщин получили памятные адреса.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Наши мамы не только занимаются призванием важным – становятся мамами. Они в общественной жизни активно принимают участие. Хочется пожелать им благополучия и, самое главное, получать обратное тепло от своих детей».

После официальной части гостей ждала яркая концертная программа от творческих коллективов и исполнителей. Этот праздник стал ещё одним способом сказать «спасибо» мамам за их самоотдачу, искренность и любовь.