Во Дворце культуры имени С.М. Кирова торжественно завершился региональный этап по профессиональному мастерству «Профессионалы»

Чемпионат объединил более трёхсот конкурсантов. Участники проявили себя в различных испытаниях и показали достойные результаты. С этим событием их поздравил губернатор Мурманской области.

На протяжении месяца будущие профессионалы повышали уровень знаний и на практике осваивали различные профессиональные деятельности: от промышленности до туризма. Соревнования прошли на нескольких образовательных площадках. В этом году программа чемпионата не оставила ребят и без новых направлений.

Светлана Семенова, руководитель регионального отделения Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» Мурманской области: «Новые компетенции в этом году начали по беспилотникам, эксплуатация БПЛА. Ещё одна новая интересная компетенция будет введена в будущем – мехатроника, которая направлена на автоматизацию производства».

Для студентов это было очень насыщенное мероприятие. Большую часть времени они посвящали соревнованиям, преподаватели всегда шли навстречу – поддерживали и ободряли.

София Рылова, участница чемпионата «Профессионалы»: «Нас обучали тому, что мы будем делать в больнице – инъекции, уход за пациентами. Это было сложно. Нас освобождали от лекций, мы ходили и учились новому экстерном. Это был очень важный и незабываемый опыт, ни разу не пожалели, что согласились на эту авантюру».

Участие в чемпионате – возможность утвердиться в выбранной профессии и полюбить её ещё больше или же изменить направление, чтобы будущая деятельность приносила удовольствие и эффективный результат.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Будете реализовывать свою мечту, может быть, кто-то поменяет профессию, это нормально, ничего в этом страшного нет. Но вы стремитесь делать себя лучше, делать мир вокруг лучше, стремитесь добиваться успеха, результата, а своими будущим трудом внесёте свой кирпичик в фундамент великого будущего нашей страны».

К соревнованиям будущие профессионалы готовились основательно. Например, благодаря своему стремлению и упорству Егор Самылов успешно выступил перед группой экспертов и на торжественной церемонии получил награду от губернатора.

Егор Самылов, участник чемпионата «Профессионалы»: «Я изучал документацию, готовился по бережливому производству, изучал теорию, суть производства».

Победители регионального этапа представят Мурманскую область на отборочных соревнованиях для участия в финалах национального чемпионата, которые пройдут в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге.