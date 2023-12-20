Во Дворце культуры Ленинского района Мурманска подвели итоги года в сфере спорта

В Мурманске чествовали лучших спортсменов и спортивные учреждения города, отличившиеся в уходящем году. Всего по 17 номинациям.

Заслуженные награды получили фигуристы и биатлонисты, сноубордисты и многие другие спортсмены.

В Мурманске чествовали лучших спортсменов и спортивные учреждения города, отличившиеся в уходящем году. Всего по 17 номинациям.

Ирина Цыганкова, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорта и охране здоровья администрации города Мурманска: «Традиционно каждый год мы подводим наши спортивные итоги и награждаем лучших из лучших. Это естественно. Это десятка лучших спортсменов, которые завоевали высокие призы на чемпионатах, первенствах, международных соревнованиях в личных и в командных зачётах, наши тренеры».

Сергей Тян, директор МАУ ГСЦ «Авангард»: «Сегодня подводятся итоги работы горспорткомитета, где будет объявлена десятка спортсменов, мы увидим новые звёзды города Мурманск».

До начала церемонии вручения наград организаторы держали в тайне имена спортсменов и учреждений. Например, фигуристку Евангелину Ющенко пригласили во Дворец культуры Ленинского района совсем неожиданно, она не знала, что её там ждёт.

Евангелина Ющенко, кандидат в мастера спорта по фигурному катанию: «Мне сообщили недавно об этом, только утром. Я собиралась на соревнования…».

Около 300 спортивных мероприятий провели только в Мурманске в уходящем году, не говоря обо всем Кольском Заполярье. 2024-й будет ещё больше наполнен этими яркими событиями, обещают представители власти.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Мы сделали хорошие весомые заготовки для того, чтобы в следующем году начать осуществлять новые проекты. Это и строительство новых спортивных объектов, где-то ребрендинг старых, где-то реконструкция старых».

Более 30 мурманчан и более 20 учреждений получили заслуженные награды во время церемонии подведения городских итогов спортивного года.