Во Дворце спорта Кандалакши провели соревнования по самбо

Евгений Королев занимается самбо с 6 лет. Его сподвигло на это стремление защищать сестру от обидчиков и самому уметь постоять за себя.

Евгений Королев, спортсмен из Кировска: «Я приехал из Кировска, для меня этот город стал самым родным городом и городом, из которого исходит сила».

Для хорошей борьбы нужны не только тренировки, но и правильный наставник, который не просто обучает искусству самообороны, а ещё и воспитывает спортсмена.

Евгений Попович, тренер по самбо СКЕ «Яро», г. Мончегорск: «Это как профессия учителя, это призвание, наверное, в первую очередь. Я свою тренерскую деятельность начал не так давно, но понимаю, что к этому надо было прийти – это осознанное решение. Ты понимаешь, что ты можешь как-то с детьми работать, находить контакт, взаимосвязь с ними, поэтому эта интересная работа мне очень нравится».

Но всегда ли тренер ждёт победы от воспитанников?

Евгений Попович, тренер по самбо СКЕ «Яро», г. Мончегорск: «Каждый ребенок должен получить своё наставление, свои какие-то задачи выполнить. Победа – это хорошо для всех. Но некоторых нужно поддержать и даже тех, кто начинает, спортсмену надо выполнить задачи, поставленные тренером на данном турнире».

Судьи внимательно следят за каждой схваткой, чтобы она была честной, с соблюдением всех правил.

Виктор Столяров, главный судья турнира: «Оценивается часть тела, например, на живот падение. Если тот, кто упал и падает на живот, а напарник остался в стойке, то это два балла. Если они упали вместе – один балл. Разные части тела оцениваются по-разному».

В Мурманской области самбо занимаются около 3 тысяч северян. Причём к единоборству проявляют интерес как взрослые, так и дети.

Михаил Павлов, председатель Регионального общественного совета «Выбор сильных», председатель Федерации самбо Кандалакшского района, депутат Мурманской областной Думы: «У нас тренеры проходят обучение для того, чтобы преподавать самбо, начинать уже в школах. Есть одно из таких ответвлений «Самбо в школу». Самбо - это спорт, в котором ребятам нужно практику нарабатывать, постоянно встречаться друг с другом».

Евгений Королев, спортсмен из Кировска: «Я очень надеюсь на первое место. За первое место я буду бороться до конца».