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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.20 19:30

Во флотской столице не только активно готовятся к Новому году, но и продолжают ремонты в многоквартирных домах

Один из самых востребованных и сложных видов работ — ремонт межпанельных швов. Для их выполнения привлекаются отважные люди — промышленные альпинисты.

Все мы видели, как альпинисты, свисая на тросах многоэтажек, ремонтируют межпанельные швы. Это делается для утепления квартир. Работа ответственная и опасная, которую выполняют профессионалы: со страховкой, обязательно в паре, практически в любую погоду. Альпинисты тщательно ремонтируют каждый шов.

Сергей Воробьёв, промышленный альпинист: «Швы со временем разрушаются, потом начинает протекать или дуть через щели. Мы по заявкам приезжаем и устраняем дефекты. Если его просто промазать, то часа полтора, а если полностью перепаковать и утеплить, то может быть, работа растянется на весь день».

Только за последние две недели были проведены ремонты межпанельных швов почти на двух десятках домов Североморска.

Александр Савченко, заместитель генерального директора группы компаний «Североморскжилкомхоз»: «Уже много работ сделали. Например, в Авиагородке отработали, внизу города и наверху. Часто люди видят, звонят и говорят: «От нас поступала заявочка, как бы нам скорее сделать ремонт?». Мы всем говорим, что не волнуйтесь, к вам тоже придут, все обращения у нас на контроле».

Ремонты межпанельных швов – дорогостоящие работы, поэтому в первую очередь их делают на тех домах, где установлены актуальные тарифы за содержание и ремонт.

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