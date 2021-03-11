Во флотской столице продолжается строительство важных для северян социальных объектов

Уже осенью этого года для североморских детей откроются новая школа и детский сад. Контроль за ходом работ внимательно следит министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Заместитель губернатора и по совместительству министр строительства Владислав Сандурский регулярно выезжает на возводимые в области объекты для проверок. Бдительный контроль идёт и за новой школой из пяти корпусов на 1200 мест, которую должны открыть в Североморске уже в новом учебном году.

Владислав Сандурский, заместитель губернатора, министр строительства Мурманской области: «По работам, фасадам, отделке 1-го и 5-го корпуса, в принципе, подрядчик идёт в графике. Выполнена большая работа по благоустройству уже в том году. Здесь на завершающем этапе работы. В июне надо будет закончить работы по благоустройству».

Замечаний к качеству работ нет, с финансирование тоже всё в порядке. Однако есть отставания по графику. Проблемы со сроками возникли сначала из-за пандемии, а потом начали нарастать, как снежный ком, например, до сих пор во 2-ом из 5-ом корпусах нет тепла.

Сергей Мышкин, подрядчик: «Сложности связаны с определенными проектными решениями, которые были предусмотрены изначально. К сожалению, их согласование с энергоснабжающими организациями и организацией-проектировщиком, которая находится в другом регионе, заняли достаточно большое количество времени».

Все задержки по срокам необходимо устранить, чтобы к июню объект был готов и в сентябре школьники сели за новые парты, отметил министр. Для этого придётся увеличить штат рабочих на объекте. Также важно, чтобы во время завершить строительство нового детского сада.

Владислав Сандурский, заместитель губернатора, министр строительства Мурманской области: «На сегодняшний день завершён каркас и устройство двух этажей, остался последний. Там выполнены все работы по инженерии, внутриплощадочные сети. Надеемся, что объект будет сдан раньше, но здесь опасений по нему нет».

Новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 220 мест. По словам главы Североморска Олега Прасова, кажущаяся на первый взгляд отдаленность объекта, обманчива, потому что место выбирали, тщательно обсудив все нюансы расположения.

Олег Прасов, глава ЗАТОг. Североморск: «Это, скорее всего, точка будущего притяжения. Во-первых, здесь кадетский корпус, во-вторых, – жилой дом, рядом войсковые части. И когда с командирами созванивались, тоже хотели их мнение узнать, они сказали: стройте только здесь. У нас много женщин, они по дороге на службу завезут сюда детей, отслужат и вечером заберут. Поэтому им будет очень удобно и комфортно. Плюс, здесь рядом остановка общественного транспорта».

Важность строящихся в Североморске объектов велика. Новый детский сад поможет решить проблему очередей для детей до 3 лет. А школа даст возможность ребятам забыть об учёбе во вторую смену. Остаётся только дождаться окончания строительства.

Напомним, открыть эти учреждения должны уже осенью.