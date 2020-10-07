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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.20 19:30

Во флотской столице продолжаются ремонтные работы в многоквартирных домах

Обновляются подъезды, ремонтируются кровли. Но скоро наступят холода, а успеть ещё нужно сделать многое, чтобы зима для североморцев прошла комфортно.

Жители дома № 11 на улице Сивко в Североморске обратились в свою управляющую компанию с просьбой отремонтировать козырек на входе в подъезд. Конструкция банально  протекала во время дождей. И вот, с самого утра рабочие трудятся, меняя покрытие. Обновления в ближайшие дни затронут все четыре подъезда этого дома.

Василий Ересь, начальник жилищно-эксплуатационного участка № 6: «На данный момент меняется кровельное покрытие на козырьках, выполняется гидроизоляция примыкания. Таким образом, избегается попадание влаги, снега, льда в подъезд. Чтобы подъезды, в которых проведут косметический ремонт, не портились, чтобы в подъездах не было сыро, было сухо нарядно и красиво».

А на улице Комсомольской жильцам дома № 26 ремонтируют подъезды. Долгожданные обновления ведутся поэтапны. Например, здесь уже отремонтирована кровля и фасад. И результатом жители очень довольны.

Ольга Стародубцева, жительница дома № 26 по улице Комсомольская: Очень хорошо. Такой яркий стал дом, настроение поднимается».

Благоустройство  стало возможно благодаря установке актуального и экономически-обоснованного тарифа на содержание и ремонт дома. Жильцы платят немного больше, но видят ощутимые перемены, которые касаются комфорта в родном доме.

Кирилл Чудинов, генеральный директор группы компаний «Североморскжилкомхоз»: «Запросов на ремонт подъездов много. Жилой фонд с каждым годом ветшает. Понятно, что требуется больше проводить ремонтов. Вместе с тем, мы понимаем, что строительные материалы и рабочая сила становятся дороже со временем. Поэтому, насколько экономически обоснованней будет тариф, настолько больше работ мы сможем сделать».

До конца года планируется сделать косметические ремонты во всех подъездах этого дома. Также будут обновлены почтовые ящики и освещение.

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