Во флотской столице прошёл чемпионат по рывку гири

Эти состязания стали первым среди видов спорта 88-й Спартакиады Северного флота.

В соревнованиях приняли участие более 80 гиревиков из основных объединений и соединений, а также из отдельных воинских частей Северного флота. Также состязались и военнослужащие женщины.

Спортсмены поднимали снаряды 32 и 24 килограмма у мужчин и 16 килограммов у женщин. Соревнования разделили по возрастным и весовым группам.

Самой юной участнице – дочери военнослужащего было 9 лет. Она поставила рекорд для своего возраста, подняв 4-хкилограммовую гирю 254 раза. Больше всего победителей было из сборной «Гроза», занявшей первое место среди команд объединений.